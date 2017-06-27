В Твери представили новый седан LADA Vesta Cross

7 июня в официальном дилерском центре в Твери состоялась презентация долгожданной LADA Vesta Cross. Она объединила в себе дизайн стильного седана и возможности кроссовера.

LADA Vesta назвали автомобилем 2018 года в России в категории «Малый класс», Vesta SW Cross – в категории универсала повышенной проходимости. Эти модели объединились в новой LADA Vesta Cross. Получился автомобиль, наполненный функциями и с огромным количеством опций.

На презентации собралось много гостей. С LADA Vesta Cross познакомиться ближе мог любой желающий, причем не только смотря издалека, но и садясь в машину, щупая ее. Устраиваясь поудобней за рулем автомобиля. А пока заинтересованные автолюбители рассматривали автомобиль, их родные и близкие принимали участие в конкурсах и лотереях с ценными призами, также можно было угоститься различным сладостями. А затем гости разрисовали новую LADA Vesta Cross, это стало настоящей изюминкой вечера.