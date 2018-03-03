Олег Дерипаска пообещал сдать лицей в Усть-Лабинске к следующему учебному году

Бизнесмен родом из Усть-Лабинска Олег Дерипаска продолжает облагораживать свой родной город. Одним из следующих объектов станет лицей для «высокомотивированных детей», чему не верят местные жители.

Строительство нового лицей началось в октябре прошлого года. С тех пор над ним поработали несколько бригад, завершив около 60% сооружения. Однако планы у Дерипаски далеко идущие. Он пишет в своём блоге, что уже «в следующем учебном году откроет первые классы в новом образовательном учреждении».

С ним не согласны жители Усть-Лабинска, которые столкнулись со слухами о заморозке стройки из-за недостатка финансирования. Мужу горожанки, работавшему в одной из бригад, пришлось добиваться зарплаты за проделанную работу. Поступать в новенький лицей предлагают талантливым и склонным к естественным наукам детям. Жители города же считают, что простым детям туда не попасть, а все места давно заняты чадами правительства.