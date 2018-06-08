Все московские аэропорты работают штатно, не смотря на информацию «Яндекс. Расписания»

Московские аэропорты посоветовали не доверять «Яндекс. Расписания» и сверять актуальность вылетов своих рейсов с онлайн-табло, которые есть на официальных сайтах воздушных портов. Так администрации воздушных ворот Москвы отреагировали на сообщения СМИ о задержках и отменах более 30 авиарейсов, которые должны стартовать в воскресенье, 17 июня.

Некоторые СМИ, сославшись на «Яндекс. Расписания», сообщили о том, что в московских аэропортах около трех десятков рейсов отложены, а несколько вообще отменены. В частности, сервис сообщал, что во «Внуково» задерживаются 6 рейсов, один отменен. В «Домодедово» - 17 вылетов отложены, 1 отменен, а в «Шереметьево» отложены 7 вылетов. Задержки и отмены якобы касались вылетов в Болгарию, Турцию, Испанию, Таиланд, а также в Молдавию и Казахстан, а еще по нескольким внутренним рейсам.

Однако по заверениям администраций воздушных портов, все они работают в штатном режиме без каких-либо чрезвычайных ситуаций и отклонений. Так, Александр Власов, пресс-секретарь «Домодедово», уточнил, что в субботу аэропорт принял более 600 рейсов из разных стран и продолжает штатную работу. Во «Внуково» также подтвердили штатность работы аэропорта, заявив, что отклонений от расписания больше чем на 15 минут в порту не было.

При этом в аэропортах подчеркнули, что не знают, откуда черпает свою информацию «Яндекс. Расписания». Специалисты посоветовали пассажирам не тратить нервы понапрасну, а сразу же получать информацию по своему рейсу с электронного табло, которое имеется и корректно работает на сайтах всех трех московских аэропортов.