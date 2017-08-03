Камчатского депутата, приехавшего в Собрание на коне, накажут за админпроступок

Нарушение правил проведения демонстраций либо пикетирования инкриминируют камчатскому депутату Михаилу Пучковскому, приехавшему в законодательное собрание верхом на коне. Таким образом он решил протестовать против повышения цен на топливо в стране.

Депутат и раньше заявлял о своем намерении пересесть на лошадь. Он обращался к губернатору края и в ГИББ с заявкой на организацию парковки для его четвероногого транспорта. Когда в среду, 20 июня. Он наконец отправился на работу, сидя в седле, встречные автомобилисты приветствовали всадника криками «Ура» и сигналами. А вот официальные власти обрадовались меньше. По словам Пучковского, по приезду охрана здания заксобрания сразу же попросила его убрать коня. В конце концов животное увели две всадницы, приехавшие вместе с депутатом. А как только Пучковский зашел внутрь, ему вручили повестку с требованием явиться в полицию для разбирательства админправонарушения.

Цель своих действий Михаил Пучковский объясняет желанием поднять вопрос о росте цен на бензин в регионе. Он утверждает, что рост цен на топливо, а значит, и на большинство товаров губителен для Камчатки. И в первую очередь коснется более 100 тысяч пенсионеров, к числу которых относится и он сам.

Не смотря на «лошадиный» перформанс, депутаты Законодательного собрания так и не включили вопрос о росте топливных цен в повестку работы на среду.