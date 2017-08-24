Лошадь упала во время парада в Лондоне

Лошадь упала во время ежегодного парада 1 января в Лондоне. Животное было запряжено в карету, стилизованную под королевскую.

Ежегодный парад в Лондоне собирает десятки тысяч зрителей на улицах города. Около 600 телекомпаний со всего мира передавало трансляцию в прямой эфир.

Однако парад пришлось ненадолго прервать. На глазах у публики лошадь, запряженная в карету, упала на землю. Возница попытался поднять животное. Понадобилось около 5 минут на то, чтобы освободить лошадь и увести ее. Далее парад продолжился.

По словам очевидцев, животное выглядело обессилевшим. Оно было чрезвычайно наряжено. Некоторые высказываются, что лошадь испытала стресс от столь масштабного мероприятия.

Официальные представители парада в Лондоне заявляют же, что лошадь попросту споткнулась. Более того, даже была готова продолжить парад.

В общей сложности мероприятие длилось 3,5 часа. В нем было задействовано 8000 исполнителей из разных стран мира.