"Путин вставит от души": В Новороссийске маркетологи использовали Путина для рекламы

Успешная реклама является важной частью успеха для любой компании, вне зависимости от того, предлагает она услуги или товары. В Новороссийске стали применять интересный вариант для привлечения внимания со стороны клиентов.

В Сети появились снимки автомобиля-магазина, занимающегося продажей дверей. Для того, чтобы потенциальные клиенты заметили компанию и уж точно её запомнили, маркетологи решили использовать образ президента России Владимира Путина. Также они выбрали слоган, который некоторым может показаться двусмысленным: «Вставим от души».

Пользователи Сети отметили, что реклама достаточно оригинальная, особенно с учётом того, что компания занимается дверьми. Многие посчитали, что маркетологи магазина проявили действительно творческий подход к привлечению клиентов, которые точно увидят автомобиль на дорогах города. «Путин вставит от души», - пошутили в комментариях к публикации. Однако некоторые считают, что использование фотографии президента может быть чревато серьезными последствиями.