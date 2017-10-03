Кристина Орбакайте не понаслышке знает что такое домашнее насилие

Кристина Орбакайте знает о домашнем насилии не понаслышке. Такое сенсационное признание звезда сделала на шоу Юрия Николаева «Честное слово».

Мэтр телевидения сумел настолько разговорить поп-диву, что та, не задумываясь, откровенно ответила на вопрос, поднимали ли на Кристину когда-либо руку. Ответ певицы шокировал многочисленных поклонников и зрителей, ведь певица никогда даже не упоминала тему домашнего насилия. Тем не менее, на вопрос Николаева звезда без размышлений ответила: она прекрасно знает, что такое насилие и агрессия, и желает никому с ними не сталкиваться. «Желаю и вам быть более толерантными» - обратилась Орбакайте к зрителям.

Хотя певица не стала называть имя своего обидчика и не рассказала никаких подробностей печальных инцидентов, поклонники тут же стали высказывать догадки, кто же мог поднять на Кристину руку. Многие считают, что это бывший муж певицы Руслан Байсаров – слухи о его вспыльчивом нраве и раньше просачивались в медиа.

Тем не менее, певица смогла сохранить нормальные отношения с обоими бывшими мужьями – в первую очередь, ради сыновей, говорит она. Сейчас Кристина Орбакайте замужем в третий раз, и очень надеется, что ее брак с Михаилом Земцовым на всю жизнь. Супруги воспитывают общую дочь, сейчас девочке 6 лет.