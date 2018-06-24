Кристина Орбакайте решила перебраться жить за океан

Звезда уже якобы отдала дочку в нью-йоркскую школу и сняла в Америке свой новый клип.

СМИ утверждают, что Кристина наконец поддалась уговорам своего мужа, Михаила Земцова - он прожил в США практически всю свою жизнь. Кроме того, семья имеет недвижимость «дачу» в Майами, а теперь еще и квартиру в Нью-Йорке. Именно там, по слухам, и будет отныне жить семья Орбакайте.

Инсайдеры рассказали, что певица улетела за океан еще несколько недель назад, пропустив даже пятый день рождения Лизы и Гарри Галкиных. В Большом Яблоке Кристина не только работала над новым клипом, но и подыскивала школу для 6-летней Клавдии. Дочка певицы прекрасно говорит и по-русски и по-английски, да к тому же является гражданкой США. Теперь родители ищут для наследницы хорошую танцевальную школу, ведь в Москве она успешно занималась балетом у Ксении Белой.

Впрочем, в октябре Орбакайте вернется в Россию, чтобы отправиться в гастрольный тур, в нем запланированы концерты и спектакль «Двое на качелях». Однако все рабочие планы артистки теперь выстроены так, чтобы минимум две недели в месяц она могла проводить с семьей. Сама Орбакайте информацию инсайдеров и СМИ пока никак не комментирует.