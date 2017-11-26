Филипп Киркоров готов «поговорить по душам» с автором утки о переезде Орбакайте

Король российской поп-сцены недоумевает, кому нужны были липовые «сенсации» о жизни одной из самых востребованных российских звезд.

На тему возможного переезда Кристины Орбакайте в США Киркоров высказался в эфире шоу «Центральное телевидение» на НТВ. Он категорично заявил, что слухи о переезде Кристины являются фейком. Певец напомнил, что всем артистам время от времени нужна «подзарядка», на время которой они предпочитают «спрятаться» от публики и почитателей, чтобы восстановить свои силы. Киркоров не просто возмутился слухам о Кристине, но и выразил желание поговорить с человеком, который их распустил. «Мне есть, что ему сказать», - добавил звездный защитник.

Напомним, на прошлой неделе представители Кристины Орбакайте опровергли информацию о возможном переезде певицы в США. В пресс-службе певицы назвали сплетнями разговоры о том, что Орбакайте уступила уговорам мужа, бизнесмена Михаила Земцова, собирается жить в Нью-Йорке и даже подыскала школу для 6-летней дочери.