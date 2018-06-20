Жидков считает, что в распаде его второй семьи виновата подруга

Иван Жидков заявил, что в семейном разрыве виновата его подруга Лилия Соловьева и подчеркнул, что не собирается прощать свою экс-возлюбленную.

Совсем недавно фанаты обсуждали пост в соцсетях, в котором актер заявил о возможном соседстве с бывшей супругой Татьяной Арнтгольц. А буквально на днях Лилия Соловьева заявила о том, что рассталась с Иваном.

Виновато в этом чрезмерное внимание Жидкова к бывшей жене, намекнула Соловьева. А решение актера купить квартиру поближе к дочке и Татьяне стало последней каплей. Досталось и внимательным фанатам звездного семейства – в своем посте Лилия назвала их «курами», которые после этого решения раскричались, какая красивая пара получается из Татьяны и Ивана.

Подписчики Соловьевой тут же бросились обвинять Жидкова в разрыве, а также в том, что он бросает Лилю с маленьким ребенком на руках (прошлой осенью она родила актеру сына Степана). Некоторые особо ярые критики опустились и до оскорблений. Вместо того, чтобы игнорировать нападки, Иван прокомментировал свой уход из второй семьи.

Он не просто дал понять, что виновата в происшедшем именно Лилия, но и заявил, что никогда не простит ее и не вернется. А вот сыну даст все, что только сможет. При этом сдерживать эмоции актер не стал и очень емко написал: «У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло».