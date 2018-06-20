Татьяна Арнтгольц представила новый телепроект шепотом

Татьяна Арнтгольц вынуждена была представлять свой новый телепроект «Новый человек» практически шепотом. Голос актриса потеряла, эмоционально болея за российскую футбольную сборную во время матча с Испанией.

На днях состоялась презентация нового комедийного сериала телеканала СТС «Новый человек», в котором Татьяна исполняет главную роль. Звезда пришла на мероприятие с новым имиджем: с прической – каре, в коротком платье и … абсолютно без голоса. Актриса рассказала, что чересчур эмоционально болела за наших футболистов, громко кричала, а потом поняла, что сорвала голос. Но пропустить презентацию все же не смогла.

Для Арнтгольц «Новый человек» стал первым в карьере комедийным проектом. Конечно же, он о любви. Ее героине, Ирине, предстоит делать выбор между новым кавалером, бухгалтером по профессии и перфекционистом по жизни (Максим Виторган), и бывшим мужем – профессиональным хоккеистом, который после дисквалификации пустился во все тяжкие (Владимир Епифанцев). Актриса рассказала, что работа над проектом была очень интересной, она дала ей не только новый стиль, но и новый опыт. «Я сейчас сама как «новый человек», - пошутила Татьяна.

Ранее стало известно, что бывший муж Татьяны Арнтгольц Иван Жидков оставил подругу и планирует купить жилье поближе к бывшей жене и дочери.