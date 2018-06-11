Жидков и Арнтгольц, возможно, станут соседями

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков, возможно, вскоре станут соседями. Об этом в своем Instagram рассказал поклонникам сам Иван.

Актеры были женаты и имеют прекрасную дочь Машу. Их брак, которые многие называли идеальным, продолжался 5 лет. Но и после расставания бывшие супруги сохранили теплые человеческие отношения. Иван по-прежнему много времени проводит с дочкой, не смотря на то, что уже два года живет со своей новой избранницей Лилией Соловьевой. К слову, девочка поладила с новой подругой отца, так что с удовольствием бывает в гостях в их доме и принимает участие в совместных развлечениях.

Как рассказал в одном из интервью сам Иван Жидков, он по-прежнему уважает и любит Татьяну Арнтгольц, правда теперь «как человека». Эти слова порадовали поклонников, которые продолжают следить за жизнью экс-супругов. А недавно Иван выложил в Сеть фотографию с Татьяной и Машей и подписал ее: «Возможно, будущие соседи». Она тут же взбудоражила фанатов, которые сделали вывод, что Арнтгольц решила перебраться поближе к Ивану.