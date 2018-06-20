СМИ рассказали о семейной драме Ларисы Долиной

Слухи о семейных проблемах Ларисы Долиной и Ильи Спицына подтвердились. Недавно второй муж артистки рассказал журналистам, что ее нынешний брак распался.

Поклонники певицы давно поговаривали, что в семье Долиной не все так гладко. С новой силой эти разговоры возобновились после того, как звезда прилетела на фестиваль в Юрмалу без мужа.

А недавно второй муж артистки, Виктор Митязов, рассказал, что ее третий брак фактически распался, а у Спицына уже есть новая семья и ребенок. При этом Спицын продолжает заниматься всеми делами певицы, ведь много лет он был для Долиной не только мужем, но и концертным директором. Кроме того, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, а Илья по-прежнему бывает в доме у Долиной. Бывший муж считает, что у певицы все еще остаются теплые чувства к бросившему ее мужчине, поэтому она смирилась со сложившимся положением дел.

Подтвердил слова Митязова и актер Станислав Садальский. Он рассказал «Комсомолке», что пара рассталась некоторое время назад, сохранив дружеские отношения.

Сама Лариса Долина никак не комментирует откровения близких к ней людей. По сведениям СМИ, все нынешнее лето она проводит с 7-летней внучкой Сашей и много путешествует с ней.

Илья Спицын стал для Ларисы Долиной третьим мужем, он моложе певицы на 13 лет. Спицын пришел в коллектив Долиной в качестве музыканта, позже стал заниматься организацией концертов звезды. Пара прожила в гражданском браке почти 20 лет.