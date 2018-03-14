МакSим покинет сцену из-за проблем со здоровьем

Из-за проблем со здоровьем МакSим решила покинуть сцену, но обещает в будущем вернуться к своим поклонникам. Заявление об этом появилось на страничках певицы в соцсетях.

Разладившееся здоровье уже заставило звезду отменить несколько концертов и отказаться от выступлений в фан-зоне ЧМ -2018. И хотя близкие к исполнительнице люди уверяют, что ничего страшного с ее здоровьем не происходит, МакSим приняла решение уйти со сцены. Она решила последовать рекомендациям врачей об отдыхе и собирается посвятить больше времени двум своим дочерям, Александре и Марии.

Уход МакSим со сцены, скорее всего, не будет окончательным. В будущем певица планирует не просто вернуться, но и предстать перед поклонниками в новом качестве. Даже ее бессрочный отпуск назван творческим. Правда, хотя бы приблизительной привязки этих к планов ко времени нет.

А чтобы многочисленные фанаты не слишком расстраивались, перед уходом певица решила порадовать их новым клипом на песню «Здесь и сейчас». Конечно же, он рассказывает историю об истинной любви, а в главных ролях снялась реальная пара влюбленных – Евгений Жук и Настя Белочкина. Сама МакSим в клипе выступает в роли сторонней наблюдательницы.