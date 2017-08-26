По вине туроператора в турецкой Анталье «застряли» российские туристы

Три сотни туристов из Уфы, половина из которых – дети, «застряли» в турецкой Анталье из-за проблем своего туроператора. Когда россияне смогут вернуться домой, пока что не известно.

Как сообщают СМИ, уфимцы должны были покинуть Турцию еще 29 июня. Группа российских туристов закончила все формальности в аэропорту, прошла паспортный и таможенный контроль. Однако уже в чистой зоне выяснилось, что чартерный рейс, на котором люди должны были лететь домой, отменен по неизвестным причинам. К туристам подошли люди, не показавшие толком своих служебных бейджей, пообещали отправить их на следующий день и снова вывели россиян из аэропорта. Таким образом, российские туристы вновь оказались на турецкой территории фактически незаконно, ведь после прохождения таможенного и паспортного контроля юридически они уже покинули Турцию.

Туристов разместили в двухзвездочной гостинице в районе аэропорта. По словам одного из россиян, которого цитируют СМИ, условия в отеле далеки от нормальных, люди не получили адекватного питания, а главное, туристы до сих пор не имеют никакой информации о дате и времени своего отлета на родину. Они считают, что в их проблемах виноват туроператор «Анекс-тур», который не смог уладить свои проблемы с турецкой авиакомпанией.

Растерянные туристы надеются вернуться домой в ближайшее время. В аэропорту Уфы пока что есть лишь информация об отмене чартерного рейса из Антальи.