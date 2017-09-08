Назван ТОП-5 премиальных автомобильных марок в России

Эксперты изучили показатели российского авторынка за первые пять месяцев текущего года. По итогам исследования специалисты сформировали ТОП-5 премиальных марок с лучшими показателями продаж в РФ, а также выяснили, что спрос на люксовый транспорт в стране продолжает расти.

За январь-май жители России приобрели 3 648 премиальных автомобилей. Продажи такого транспорта в РФ выросли в годовом сравнении на 2,6%. На люксовые машины жители страны потратили 23,67 млрд рублей.

Лидером ТОП-5 премиальных автомобильных марок в России остается Mercedes-Benz. За первые пять месяцев текущего года дилеры реализовали в стране 1 216 машин немецкого бренда. Спрос на его продукцию в РФ вырос на 2,3% в годовом сравнении.

Вторую строчку ТОП-5 занимает баварский бренд BMW с результатом в 929 реализованных в России машин в январе-марте с «плюсом» в 76,6%. На третьем месте в рейтинге расположилась марка Audi, продажи которой составили 619 автомобилей с приростом в 24%.

Четвертое место в ТОП-5 досталось немецкой марке Porsche. За отчетный период на автомобилях этого бренда в России свой выбор остановили 369 покупателей. Спрос на Porsche в РФ просел на 12%.

Аутсайдером пятерки стал японский премиальный бренд Lexus, контролируемый автогигантом Toyota Motor. Его продукция за отчетный период разошлась по России тиражом в 119 машин.