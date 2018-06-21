Известный дизайнер назвал подвенечное платье Меган Маркл «куском бетона»

Известный дизайнер интерьеров и друг леди Ди «прошелся» по свадебному платью герцогини Сассекской и ее родным. Больше всех досталось отцу новоиспеченной герцогини.

Британская The Sun опубликовала интервью 78-летнего Ники Хаслама, который слывет другом принца Чарльза и когда-то дружил с великолепной леди Дианой. В числе прочего в интервью он крайне нелестно отозвался о свадебном платье и семье Меган Маркл.

Дизайнер заявил, что подвенечный наряд будущей герцогини стоило шить из более нежной тонкой ткани. А изделие Клэр Келлер из модного дома Givenchy смотрелось на невесте «как кусок бетона», к тому же плохо сидящий на фигуре.

Кроме того, Хаслам назвал «здоровенным чурбаном» отца Меган и утверждал, что было бы ужасным, если бы тот появился на свадьбе дочери. По словам дизайнера, королевский двор не представляет себе, как себя вести с Томасом Марклом. А единственным «порядочным человеком» в семье молодой герцогини престарелый знаток стиля назвал ее мать Дорию.