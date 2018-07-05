СМИ: внутренние проверки показали, что МЧС находится на грани

Ни пожарных, ни техники, зато с бесполезными беспилотниками – в таком состоянии находится сейчас пожарная охрана и спасатели России. Об этом свидетельствуют данные внутренней проверки, отчет о которой был представлен недавно на совещании у вновь назначенного главы МЧС Евгения Зиничева.

Как сообщает РБК, главная проблема ведомства – нехватка сотрудников. Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, который докладывал о результатах проверки на совещании, рассказал, что вместо положенных по нормам 6 бойцов в боевом расчете пожарного автомобиля выезжают 2-3 человека. На каждого пожарного инспектора приходится почти 10 тысяч объектов для проверок, а вообще штат госпожнадзора был сокращен наполовину. Нехватка офицерских кадров остро ощущается в спасательных подразделениях, авиаотрядах и инспекции маломерных судов.

Кроме того, в ведомстве огромные проблемы с материально-техническим обеспечением. Более трети всех пожарных машин работают свыше 25 лет и уже износились, а около 70% спецтехники превысило свой срок эксплуатации. При этом на их содержание выделяется лишь 20% необходимых средств. Обеспечение горючим находится на уровне 36%. Пожарные получают боевую одежду лишь раз в четыре года.

В то же время МЧС потратило миллионы рублей на закупку беспилотников, которые оказываются фактически бесполезными. Ведь они могут работать максимум при 40° С и только 23 минуты.

По данным РБК, министр Зиничев по итогам представленного доклада распорядился до 23 июля разработать меры по устранению проблем.

Впервые о проблемах МЧС подробно рассказал Никита Михалков в своей программе «Бесогоны». Им были озвучены цифры сокращения штата в пожарных караулах на 50%, а ведомства в целом на 30%. Владимир Пучков, который тогда занимал пост министра, назвал приведенные факты и выводы режиссера бредом.