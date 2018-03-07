«День без турникетов» – лучшее мероприятие в культурной программе столицы, — Наталья Сергунина

В течение трех дней, с 19 по 21 июля, жители и гости столицы смогут принять участие в мероприятии по инновациям «День без турникетов». К акции уже присоединились более 35 наукоемких предприятий Москвы и Московской области. В рамках акции, участвующие посетят ведущие предприятия региона, побывают на научно-технической конференции, прослушают лекцию по развитию инновационных мировых технологий.

«Очевидно, «День без турникетов» – одно из самых популярных и насыщенных мероприятий в ежегодной культурной программе Москвы, – отметила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений. – Гости акции смогут посетить наших технических гигантов – конструкторское бюро «Туполев», технопарк «Калибр», тормозной завод «Трансмаш». Будет очень интересно!»

Сергунина подчеркнула, что данная акция – прекрасная возможность открыть для себя промышленную Москву и отлично провести время с друзьями или семьей.