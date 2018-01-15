Отныне домашние животные смогут ездить на поездах по России без хозяев

С 16 июля россияне смогут отправить на поезде своих питомцев в самостоятельное путешествие. Новая услуга станет доступной в рамках пилотного проекта, о котором рассказала Федеральная пассажирская компания.

Пока что домашних животных будут перевозить без хозяев в 13 поездах. Они соединяют Москву с Санкт-Петербургом, Белгородом, Самарой, Адлером, Волгоградом, Челябинском и Читой. Также в проекте участвуют поезда из Санкт-Петербурга в Иваново и Казань, а также из Владивостока в Хабаровск, из Омска в Новосибирск, и несколько других составов.

Согласно правилам, без сопровождения можно будет отправить собаку, кошку либо птицу, а также черепаху или мелких теплокровных животных (например, морскую свинку). Животное принимается в контейнере, в котором и будет находиться все время пути. Поэтому кроме корма, желательно позаботиться о гигиене домашнего питомца в дороге. Максимальный вес контейнера обозначен в 75 килограммов.

Купить билет для животного можно будет в специальной кассе, написав заявление. Его стоимость будет не меньше 730 рублей в зависимости от расстояния.

Следить за животным в пути обяжут проводников вагонов. Предполагается, что контейнеры с животными будут располагаться в специальных багажных купе штабных вагонов составов.