ФПК создает свой «черный список»

Железнодорожники создадут свой список дебоширов. Ездить им не запретят, но станут более внимательно следить. Об этом сообщил гендиректор ФПК(Федеральная пассажирская компания) Петр Иванов.









Причиной создания «черных списков» послужили выходки дебоширов в поездах. Сообщается, что никто не станет ограничивать хулиганов в покупке билетов на поезд, потому что нет никаких законодательных норм, однако, за провинившимся пассажиром будет повышенный контроль. По словам гендиректора ФПК Петра Иванова, персонал вагонов будут заранее предупреждать о наличии клиентов, состоящих на учете. Проводники имеют возможность вызвать сотрудников полиции для сопровождения. Иванов также отметил, что законодательные инициативы о хулиганах в поездах готовятся.



Недавно Путину задали вопрос о мерах безопасности в поездах, аналогичных тем, что есть на самолетах. Путин согласился, что за неподобающее поведение необходимо наказывать, но призвал к осторожному решению данного вопроса. По его мнению, в некоторых регионах страны поезд является единственным транспортом, поэтому здесь слишком жесткие меры неприемлемы.



В ноябре прошлого года приняли закон, по которому авиакомпании могут отказывать тем, кто был внесен в их черный список по причине неадекватного поведения: угроза безопасности пассажиров, хулиганство или невыполнение необходимых требований персонала.