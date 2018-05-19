В России вступил в силу закон о «черных списках» для воздушных дебоширов

Отныне любители выпить и поскандалить на борту самолета рискуют вообще не взлететь в небо. Сегодня вступают в силу поправки в Воздушный и Гражданский кодекс, согласно которым авиакомпании получают право не продавать билеты на рейсы тем, кто внесен в «черный список» дебоширов.

Согласно этим поправкам, информация о нарушителях порядка на борту может быть внесена в специальный реестр руководителем либо исполняющим обязанности руководителя авиакомпании. Человека, данные которого внесли в реестр, должны письменно уведомить об этом. В течение года перевозчик вправе отказать такому пассажиру в продаже авиабилетов.

Закон предусматривает 4 исключения из этого правила. Пассажир все равно полетит, если он сопровождает инвалида либо человека с ограниченными возможностями, когда сам направляется на лечение или летит на похороны. Полет состоится и в том случае, если кроме воздушного нет других видов сообщения с нужным конечным пунктом путешествия либо нет вариантов для смены авиакомпании.

Компании – перевозчики и раньше вели подобные списки для внутреннего пользования. Например, в «Аэрофлоте» приводили цифру в более чем 3 тысячи дебоширов, занесенных во внутренний реестр компании.

Однако в 2018 году специалисты отмечают уменьшение количества инцидентов на воздушных судах на 47% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Связано ли это с введением официальных черных списков, перевозчики не сообщают.

В марте также стало известно, что также возможно увеличение штрафов для любителей поскандалить в воздухе в десять раз - до 40 тысяч рублей.

Также сообщалось, что руководство РЖД инициирует введение аналогичных черных списков для нарушителей порядка в поездах.