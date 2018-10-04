В пассажирских вагонах России пахнет цитрусами и хвоей

Федеральная пассажирская компания России тестирует проект по ароматизации вагонов РЖД. Пока что тестирование проходит всего в нескольких вагонах «Невского экспресса».

В экспериментальных вагонах установлены специальные распыляющие средства, которые запрограммированы на определенный уровень концентрации. Используемые ароматы являются гипоаллергенными и не способны нанести вред здоровью пассажиров. Продукция, которую выбрали для эксперимента, соответствует всем общепринятым санитарно-гигиеническим нормам. К тому же, ароматизирующее вещество полностью растворяется в воздухе, на одежде и мебели осадков не обнаружено.

Распыляющее устройство работает по принципу холодной диффузии. Именно такая технология является самой безопасной и инновационной в области ароматизации помещений. В разных зонах вагонов будут использоваться разные ароматы. Например, в зоне коридора будут преимущественно цитрусовые ароматы, а в туалетных комнатах более освежающие ароматы.

Тестирование нововведений будет проходить около двух месяцев. В течение этого времени пассажиры смогут пользоваться услугой ароматизации вагонов и проходить онлайн - опрос. На основании результатов опроса будут решаться вопросы о внедрении такой услуги и в других поездах России.