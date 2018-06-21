Ученые назвали главную причину популярности вейпов

Необычные, «вкусные» ароматы ученые называют основной причиной необычайного роста популярности вейпов. При этом исследователи считают, что запрет этих электронных средств не поможет в борьбе с курением.

Как рассказал доктор Кристофер Рассел, который работает в центре изучения наркозависимости в Глазго, большинство вейперов, которые перешли на электронные сигареты с обычных, предпочитает именно нетабачные, фруктовые ароматы. Однако если доступ к ним исчезнет, они снова вернутся к курению традиционных сигарет.

Кроме того, исследование показало, что число вейперов в последние годы стремительно росло за счет тех, кто никогда не курил обычные сигареты, и именно в связи с популярностью новых фруктовых или «сладких» ароматов. А вот эпизодические курильщики, которые пользовались и обычными сигаретами, и вейпом, предпочитали классические табачные ароматы.

Доктор Рассел констатировал, что запрет электронных сигарет и вейпов, к сожалению, никак не поможет в борьбе с курением. Если под запретом окажется один из способов курения, курильщики просто перейдут на второй. На их мнение вряд ли повлияет и тот факт, что, согласно данным последних исследований, электронные сигареты совсем не так безвредны, как заявляют их создатели.

Ученые доказали, что при нагревании курительных смесей в электронных устройствах выделяется более 30 наименований вредных веществ, в том числе акролеин и формальдегид. В то же время, сейчас принято считать, что вред, причиняемый здоровью курением с помощью вейпа, все несколько меньше, чем вред от табачных сигарет.

Свое исследование наркологи из Глазго провели среди 20 тысяч курильщиков из США. Заказчиком выступила компания – производитель вейпов Fontem Ventures, которая хотела отследить привычки современных курильщиков.