Правительство: рынок электронных сигарет и вейпов будет работать по правилам для обычных сигарет

Правительство отказалось от идеи либерализации рынка электронных сигарет и вейпов. Об этом стало известно по итогам совещания, которое состоялось 19 июня.

Мероприятие прошло с участием сразу двух вице-премьеров правительства – Татьяны Голиковой и Дмитрия Козака. Участники совещания выработали совместное решение о том, что рынок электронных устройств для доставки никотина (вейпов) и электронных сигарет будет подчиняться тем же законодательным нормам, которые установлены для традиционных табачных изделий. Теперь правительство должно приступить к подготовке конкретных поправок к законодательству страны.

Сейчас в России существуют только стандарты для нагреваемого табака и жидкостей для вейпа. Но их соблюдение остается добровольным.

Ранее на том, чтобы регулировать рынок электронных и обычных сигарет по одним правилам, настаивал Минздрав. Это положение было прописано в двух подготовленных министерством документах - стратегии по формированию здорового образа жизни и антитабачной концепции. В этих документах предполагалось, например, запретить употребление вейпов в кафе и ресторанах, медицинских и образовательных учреждениях, в общественных местах. Также ведомство предлагало по аналогии с обычными сигаретами запретить открытую выкладку электронной продукции при продаже в магазинах.

При этом Минздрав в качестве аргументов называл тот факт, что пониженный риск электронных приспособлений для курения не доказан, но в то же время мода на них все больше распространяется среди молодежи, вызывая те же поведенческие привычки, что и у «классических» курильщиков. Поддерживал медиков Роспотребнадзор, а также Минпромторг.

Производители альтернативных аналогов табака и средств для его употребления настаивают, что их продукты выделяют значительно меньше токсинов, чем обычные сигареты, а вейпинг-продукция вообще не содержит табак. Поэтому, считают они, рынок электронных сигарет и вейпов должен быть более либеральным и регулироваться отдельными нормами.

По данным агентства «Русский табак», в 2017 году рынок альтернативных средств для курения оценивался примерно в 300 миллионов долларов. А число россиян, использовавших электронные сигареты, превышало 4 миллиона человек.