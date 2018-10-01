Полки в плацкартах заменят на капсулы, - сообщают в РЖД

Компания РЖД уже в ближайшие два года планирует создать два принципиально новых типа вагонов, отличающихся особым комфортом и удобством для пассажиров.

В 2019 году планируются к запуску новые одноэтажные вагоны, в 2020м - двухэтажные. Также по аналогии с плацкартными и общими вагонами появятся вагоны персонального комфорта, которые не будут разбиты на зоны купе. В таких вагонах у каждого пассажира будет свое личное пространство, которое можно будет организовать индивидуально для себя, аналогично спальным местам в капсульных отелях. Кроме этого во всех вагонах будет wi-fi, usb-разетки и светодиодная подстветка. Новые вагоны будет предусматривать вендинговую зону (вместо купе проводников) и зону багажа. Также одна из туалетных комнат будет переоборудована в душевую.

На основании проекта долгосрочного развития РЖД, закупать стандартные плацкартные вагоны компания закончит в 2025 году. В настоящее время существует новый класс обслуживания «эконом-бюджет», в рамках которого для перевозок используются старые вагоны. Стоимость билетов в таком классе, как правило, ниже на пять-десять процентов.

Кроме этого, не так давно стало известно, что РЖД планирует увеличить скорость поездов-сапсанов, следующих по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва. Новый поезд разработан компанией Siemens. Его скорость может достигать до 350 км / час, но энергии на это тратится практически на 30 % меньше.