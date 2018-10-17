Самые полезные советы для тех, кто собирается ехать на море поездом

Тем, кто решился добираться до моря на поезде, будет полезно узнать, что может быть полезным и в то же время удобным в путешествии по железной дороге.

Проблему со старыми железными вагонами (такие ещё остались в российском железнодорожном составе) окончательно не решить, но можно исключить путешествия в них. Вагоны, в наличии которых есть био туалеты и кондиционеры, будут размечены маркировкой с буквами «ЗЭ». Пометки с буквами «ЗУ» и «ЗЛ» скорее всего не прилагают к себе наличие вышеупомянутых удобств.

Покупка билета раньше намеченной даты выезда, располагает в себе скидку. Скидки на (за раннее бронированные билеты) могут доходить до 50 % от стоимости билета. В основном скидками располагают, билеты, купленные на кассах ЖД вокзалов. Билеты, купленные за семь дней, до дня рождения пассажира или после него, приносят скидку на билеты в «Сапсан» не только попавшему под акцию, пассажиру, но и трём его спутникам (если таковы имеются).

Билеты на поезда с международными маршрутами (выйдут на 20-ть или даже 30-ть процентов дешевле группе путешественников в 6-ть человек). Билет, купленный через интернет (на сайте), сдать обратно можно только за час до отправки поезда, сумма возврата на кассе ЖД вокзала будет срезана вдвое. Если пассажир опоздал на свой поезд всего на несколько минут, стоит сразу обратиться на кассу. Там, у вас будет возможность разрешить ситуацию двумя способами: либо сесть на другой поезд в течении 12-ти часов (если такой будет проходить по тому же маршруту) или возврат денег (но уже с комиссией).

Бесплатным досугом, пассажирам, в поезде могут стать игры в шахматы, домино или шашки. Всё это можно получить, обратившись к проводнику. Если повезёт ехать в «вагонах нового образца» появиться возможность пользоваться микроволновкой и холодильником присущих в них.

И напоследок «в вагонах не всегда стабильное напряжение», так что лучше пассажирам не разряжать свои электронные устройства.