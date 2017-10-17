Известный блоггер получил условный срок за снятое видео

Илья Давыдов, больше известный под псевдонимом Илья Мэддисон, получил полуторогодовой условный срок по делу об экстремизме. Приговор по статье 282 УК РФ вынесен Тушинским судом г. Москвы 18 мая этого года.

Еще в 2012 году блоггер выложил в сеть видео-стэндап, где пошутил над священной книгой мусульман, Кораном. Активное распространение видео получило только в начале 2017 года, после чего в адрес молодого человека начали поступать угрозы от чеченских активистов. Для своей безопасности Мэддисон был вынужден исчезнуть не только из всех социальных сетей, но и в целом из страны. А снятый ролик был внесен в список экстремистских материалов.

Уголовное дело возбуждено по инициативе прокуратуры Чечни. В ходе следствия Илья признал свою вину, что являлось смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Действие приговора вступило в силу 29 мая.

2 июня «пришедший в себя» блоггер после долгого перерыва загрузил новое видео на свой YouTube-канал. Комментарии к видео пока отключены.