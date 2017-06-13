США признали самой опасной страной для родов

По результатам исследований американских ученых, Соединенные Штаты Америки признаны наиболее опасной для родов страной, в сравнении с другими развитыми странами - Германией, Японией, Великобританией и Францией.

На протяжении 4 лет исследователи изучали записи медицинских книг американских роддомов, а также беседовали с женщинами, выжившими при послеродовых осложнениях. В результате они пришли к шокирующим выводам: в ряде роддомов не проводятся полноценные осмотры рожениц, что зачастую приводит к неконтролируемым кровотечениям, проблемам с сердцем и вовремя не обнаруженным инфекциям. Кроме этого, в роддомах применяются лекарства, которые увеличивают артериальное давление, что также может привести к летальным исходам.

Каждый год в США в процессе родов умирает около 700 женщин, около 50 000 получают опасные травмы.

«Половину из этих смертей и травм можно было предотвратить», - отмечают ученые.

Тем не менее, многие знаменитости, в том числе русские, продолжают заключать контракты с клиниками США для принятия родов. По словам критиков, в ряде случаев это делается для получения ребенком автоматического двойного гражданства.