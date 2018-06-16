Долгожданная линия аэроэкспресса появится в Пулково

Линию аэроэкспресса проложат от Витебского вокзала до аэропорта Пулково, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Смольный, предварительно объявив конкурс на ее проектирование и строительство.

Официальная информация об условиях и сроках проекта размещена на сайте госзакупок. Конкурсный отбор будет продолжаться до 10 октября этого года, а итоги объявят только в марте 2019го. Контракт будет заключен сроком на 30 лет. Его начальная стоимость около 19 миллионов рублей.

Планируется строительство двухпутной дороги, которая позволит в кратчайшее время (около 30 минут) добираться в аэропорт и из аэропорта жителям и гостям Петербурга. Также известно, что кроме прокладки путей, компания-победитель должна будет возвести станцию аэроэкспресса в конечной точке, в самом аэропорту Пулково.

Планируется, что долгожданное появление аэроэкспресса частично разгрузит дорожную сеть Московского района города.

Известно, что поток пассажиров в Пулково за первые полгода 2018 года составил около 8 млн человек, что выше предыдущего года на 11 %. Предположительно, связанно это с проведением в городе матчей Чемпионата мира по футболу 2018.