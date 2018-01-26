Ирена Понарошку показала постаревшее лицо

35-летняя телеведущая призналась, что использовала фотошоп, чтобы выглядеть на десяток лет моложе.

Телеведущая Ирена Понарошку опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram поделилась с поклонниками очень личным. Девушка рассказала, что всё время пользовалась фоторедакторами, чтобы скрыть свои мимические и возрастные морщины. Девушка попросила своих подписчиков не ровняться на красивые фотографии в социальных сетях. По мнению Ирены, блогеры обманывают свою аудиторию и не показывают настоящих себя. Девушка рассказала, что у неё есть целлюлит, растяжки и морщины. Понарошку не стесняется показывать открыто говорить о своих недостатках.

Поклонники поблагодарили телеведущую за честность. Многим Ирена показалась красавицей даже без тонны макияжа и фотошопа. Комментаторы восхитились натуральной красотой Понарошку и попросили её чаще показывать настоящую себя. «За такой красивой улыбкой никто бы не разглядел ваши морщины», «Все мы стареем, и это нормально», «Мне кажется, вы морщины наоборот подрисовали в фотошопе», - написали звезде в комментариях.