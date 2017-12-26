Ирена Понарошку призналась, что проходит психиатрическое лечение в Азии. Телеведущая считает своей второй родиной Таиланд.

Ирена рассказала, что сама не поняла в какой момент, она так успела полюбить Азию. Телеведущая много путешествует. Но любимым местом она считает Таиланд. Сюда она с семьей приезжает на «зимовку» уже почти десять лет.

Телеведущая признается, что страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Оно проявляется в постоянной тяге к стерильности. Она постоянно пользуется антибактериальными средствами и в примерочных магазинов она встает на пакеты.

Однако все симптомы и проявления расстройства уходят в Азии. Здесь, по признанию Ирены, ей становится лучше. Она даже может пройтись босиком по асфальту. Сама телеведущая пояснила это так: «считайте, что я здесь прохожу принудительное психиатрическое лечение».