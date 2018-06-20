СМИ: адвокат готова отказаться работать с Анджелиной Джоли из-за скверного характера

Анджелина Джоли рискует остаться без адвоката по бракоразводным делам из-за слишком ядовитого характера. СМИ рассказали о том, что юрист Лора Вассер, которая вот уже около двух лет представляет интересы кинодивы в деле об установлении опеки над детьми, собирается оставить работу над делом.

У Вассер было много звездных клиентов, в числе которых – Райан Рейнольдс и Джонни Депп, Хайди Клум и другие. Юрист известна тем, что обычно поддерживает тактику, позволяющую полюбовно решить все спорные моменты, возникающие между сторонами бракоразводного процесса. Однако, по словам близких к Джоли инсайдеров, актриса в последнее время превратила затянувшийся развод в тотальную войну против бывшего мужа – Брэда Питта. Недавно стало известно, что в борьбе за единоличную опеку над детьми Анджелина готова даже опубликовать свой личный дневник, с помощью которого намеревается доказать жестокость Питта и его неспособность как следует воспитать детей. И хотя неясно, какое юридическое значение смогут иметь записи из этого дневника, подпортить реноме актера они однозначно способны.

Источники рассказали, что Лора Вассер якобы считает, что характер ее звездной клиентки стал слишком ядовитым, а ее поведение в отношении бывшего мужа – неадекватным и слишком жестоким. Кроме того, стало известно, что актриса якобы уже наняла другую адвокатскую контору, которая будет выступать на ее стороне на процессе.

Впрочем, представитель актрисы Минди Найби поспешила опровергнуть эту информацию. По ее версии новые адвокаты просто будут помогать Вассер в работе над процессом.

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже более двух лет. Основной его конфликт разгорелся по поводу установления опеки над шестью детьми звездных родителей. Долгое время Джоли удавалось с помощью судебных запретов держать бывшего мужа на расстоянии от наследников.

Однако этим летом суд пересмотрел свои предыдущие решения. Брэду предоставили право видеться с детьми тогда, когда он сам этого захочет. Кроме того, суд обязал бывшую супругу предоставить ему все номера мобильных телефонов их отпрысков, а также запретил контролировать разговоры и переписку детей с отцом.