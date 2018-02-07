Ксения Собчак призналась, что прячет под очками

По словам Ксении Собчак, она действует в рамках пропаганды натуральной женской красоты.

Во время отпуска светская львица редко показывала снимки без очков. Для чего она постоянно в них позирует, поклонникам было непонятно. Однако в одном из рекламных постов знаменитость всё-таки призналась, для чего ей этот аксессуар. По словам светской львицы, так она прячет то, что вообще не использует тени и тушь, предпочитая как можно меньше краситься. Поклонники отметили, что у Ксении Собчак какое-то странное отношение к натуральной красоте – если уж не подчёркивает глаза косметикой, то нет смысла этого делать и с губами.

Однако помадой светская львица пользуется, причём не самым дешёвым её вариантом, стараясь сделать губы как можно ярче. Фанаты отметили – если уж не краситься, то и забыть о макияже стоит полностью. Некоторые поклонники даже предположили – раз Ксения Собчак пользуется помадой, то у неё просто нет никакой красоты в области губ, так что приходится перекрывать этот «естественный» недостаток.