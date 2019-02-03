Ксения Собчак внесла интригу в свою личную жизнь

Известная светская львица и телеведущая в эфире своего онлайн-шоу «Осторожно, Собчак!» появилась в кадре, где ясно можно было разглядеть обручальное кольцо.

Что ж, это выглядит действительно несколько загадочно, если учесть, что в последнее время Ксения Собчак постоянно находится в центре различных обсуждениq. Она внесла интригу в свою личную жизнь, примерив кольцо на свой безымянный палец.

Примечательно, что некоторое время назад у Собчак произошел разрыв с Максимом Виторганом, в результате чего они развелись. Теперь же светская львица находится в отношениях с режиссером Константином Богомоловым. Поклонники Ксении Собчак во власти непонимания и замешательства – она таким образом намекает на помолвку с Богомоловым, либо решила воссоздать в памяти брак с Виторганом?

Но факт остается фактом: теперь певица носит обручальное кольцо на том самом пальце. Согласно некоторым вездесущим наблюдателям, кольцо, вне всяких сомнений, Ксения Собчак носила в браке с Максимом Виторганом. Конечно, не стоит сразу делать столь поспешные выводы, быть может, Ксения не особо следует некоторым традициям и просто хотела показать зрителям свое самое обыкновенное кольцо.