«Благородные» и «дворняги»: Ксения Собчак поделила людей

В своем Instagram аккаунте известная журналистка Ксения Собчак разделила людей на «благородных» и «дворняг». Продолжая тему о злом слове и прощении.

Собчак привела несколько цитат, говорящих о том, что потеряв друга не обязательно обрести врага, упоминая, что это высшей степени мудро и благородно, мало кому так удается жить. Теледива отметила, что жизнь по таким правилам, будет отличать человека «благородного» от «дворняги». Лить грязь на кого-то, кто ранее был близким другом – это признак «дворняги»,- добавила Ксения.

Ранее Собчак писала, что добрым она считает человека, который не делает зла специально. Все формы мести, злословия являются проявлением зла в личности.

Реакция публики на подобное заявление была весьма неоднозначной. Поклонники разделились на два табора, одни поддержали Ксению, посчитав, что это очень мудрое изречение. Другие обвинили во лжи и лицемерном поведении, ссылаясь на ее скандалы с Анастасией Волочковой и Ольгой Бузовой, с которой она недавно помирилась.

Этот пост высмеял и бывший супруг Ксении Максим Виторган, он намекнул на отсутствие желания Собчак брать на себя ответственность за свои поступки. У актера и ведущей есть общий сын, пара развелась из-за слухов об измене Ксении с режиссером Константином Богомоловым.