Катя Гордон: Я не писала комментарий о «страшной и старой» Собчак

Совсем недавно известная ведущая Ксения Собчак написала пост про людей, поделив на «благородных» и «дворнягах». В комментариях случился настоящий ажиотаж, Катя Гордон также высказалась по этому поводу.

Журналистка в жесткой форме ответила телеведущей. Гордон признала Собчак старой, страшной и уже далеко не удачливой женщиной, предложив ей с этим смириться. За себя же звезда скромно сказала, что она смогла это сделать. Много кто ожидал от Ксении ответной реакции на такой спорный комментарий. Но, Собчак никак не отреагировала на него.

Спустя время Гордон заявила публике, что она не писала таких умозаключений, предположив, что ее аккаунт Instagram взломали недоброжелатели. Журналистка добавила, что заходили с неизвестного номера и сейчас они вместе с директором «расследуют» это дело для того, чтоб потом передать в полицию.

Гордон призналась, что для нее очень важно, чтобы ее имя не стало ассоциацией к любым дискриминациям по возрастному признаку или внешнему виду, ведь она иногда позволяет себе высмеять или покритиковать кого-то, Ксению в том числе. Журналистка добавила, что это единственная причина ее оправданий.

Со стороны Ксении Собчак не отвечать на подобного рода замечание очень благородно.