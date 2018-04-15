Стало известно о новом тайном романе Стаса Пьехи

Стас Пьеха снова влюблен. В СМИ появилась информация о тайном романе певца, который продолжается уже около года.

Стас Пьеха никогда не стремился афишировать свою личную жизнь. После развода с женой и матерью его 4-летнего сына, моделью Натальей Горчаковой, многочисленные фанаты и журналисты считали, что на личном фронте певца наступило затишье. Однако недавно из окружения Пьехи просочилась информация, что на самом деле у него давно уже новый роман.

Избранницей Стаса стала украинка Елизавета Клюзко. Известно, что 28-летняя выпускница Киевского национального университета театра, кино и телевидения знакома с Пьехой давно. Но чувства их вспыхнули после работы над клипом «Листы календаря», премьера которого состоялась в сентябре 2017 года. Знакомые говорят, что Елизавета умна и скромна, а еще очень разносторонняя. К тому же находится в прекрасных отношениях с сестрой певца, Эрикой, которая души не чает в избраннице брата. В окружении Пьехи также рассказали, что в этом году певец со своей подругой отдыхал в Таиланде.

И все же влюбленные продолжают хранить свои отношения в тайне. Даже в соцсетях не наблюдается никакой взаимной активности – ни добавления в друзья, ни лайков под фото и постами.