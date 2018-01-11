Бесплатный героин будут выдавать в Норвегии

Для повышения качества жизни наркоманов, не поддающихся лечению, норвежское правительство будет выдавать им героин.

В эксперименте, запланированном на 2020 год, примут участие 400 людей, страдающих тяжелой героиновой зависимостью. Обязательным условием будет являться факт того, что ни одному из известных в Норвегии методам лечения от зависимости, они не поддались.

В настоящее время Норвегия является страной с самым высоким уровнем смертности от передозировки - на 1 млн граждан в 2015 году умирало около 80 героинозависимых.

Разработчики программы считают, что такие условия снизят количество смертей среди наркоманов, а также количество преступлений, совершаемых ими ради получения новой дозы.

В декабре прошлого года стало известно, что в Норвегии отменили наказание за употребление и хранение наркотиков. С этого времени у всех, у кого были обнаружены какие-либо наркотические вещества, ждет не арест, а размещение в реабилитационном центре. Власти называют это не легализацией наркотиков, а их декриминализацией. Комитет по вопросам здоровья Норвегии заявил, что людей, употребляющих наркотики, нужно рассматривать не как преступников, а как больных. Следовательно, в первую очередь, их необходимо лечить, а не заключать под стражу.