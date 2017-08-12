В память о «Курске» на флоте приспустили флаги

Сегодня, в годовщину трагедии на атомной подлодке «Курск», россияне почтили память погибшего экипажа.

Основные памятные мероприятия прошли в Ведяево, откуда лодка отправилась в свой последний рейс, а также в Мурманске, Санкт-Петербурге, Курске и других российских городах. В память об экипаже «Курска» корабли Балтийского и Северного флота приспустили флаги, а личный состав почил память погибших моряков минутой молчания. На мемориалах и в храмах отслужили заупокойные литургии, родственники погибших моряков возложили цветы на мемориальные плиты.

По сообщениям СМИ, годовщину гибели «Курска» сегодня вспоминали везде, где похоронены моряки подлодки. Напомним, что самое большое захоронение членов экипажа подлодки находится на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Там же возведен мемориал, посвященный погибшему «Курску».

Катастрофа атомного подводного ракетного крейсера «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Лодка легла на дно на глубине в 108 метров. На ее борту находилось 118 членов экипажа, все они погибли. Поднять лодку со дна удалось лишь спустя год после трагедии. После проведенного расследования правительственная комиссия сделала вывод, что причиной катастрофы субмарины послужил взрыв торпеды в носовом отсеке.