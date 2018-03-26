Жители Кемерово пожаловались на слишком шумный снос ТЦ «Зимняя вишня»

Из-за шума жильцам нескольких домов, что расположены рядом, не удаётся выспаться.

В Сети показан ролик, из которого становится ясно, что даже в 3 часа ночи работники что-то делают. Хотя, по словам врио губернатора Кемерово Сергея Цивилёва, заниматься разборкой завалов в ночное время нельзя, и потому техника перейдёт на ускоренный дневной режим. Однако люди по-прежнему страдают от ужасного шума.

Пользователи Сети расценили ситуацию не однозначно. Одни согласились с жалобами жителей на отсутствие возможности спокойно отдохнуть в тишине. Однако других это возмутило – именно в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, унёсший много жизней. Потому люди отметили, что вместо недовольств из-за сноса жильцы ближних домов могли бы пожалеть родственников погибших.