11-летний выживший во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» с сегодняшнего дня находится на амбулаторном лечении

Упавший с 4 этажа мальчик выписался из больницы после пожара в городе Кемерово. Ребенку предстоит долгая реабилитация.

11-летний малыш, отец которого выбросил его в окно торгового центра «Зимняя вишня», сегодня выписался из больницы. Врачи сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное, и по прогнозам, он сможет ходить и сидеть. Данные о пациенте были переданы в детское медучреждение по месту жительства. Также врачи назначили мальчику реабилитационный курс, который он начнет проходить в конце мая в оздоровительном центре «Золотая рыбка».

Напомним, что 25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово произошло возгорание, а потом пожар, охвативший все здание, причиной которого, по словам следователей, стало короткое замыкание в освещении над игровой комнатой. Вследствие пожара погибли 64 человека, более 40 из них – дети.