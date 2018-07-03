Марию Шукшину чуть не затоптала толпа поклонников

Известная актриса и телеведущая Мария Шукшина призналась, что боится больших скоплений людей и старается избегать толп. По словам, звезды, причиной этого страха стал случай, происшедший с ней на Алтае на родине ее отца, Василия Шукшина.

Актриса рассказала эту историю на своей страничке в Instagram. По ее словам, во время посещения родного села Василия Макаровича, Сростки. Там Шукшину окружила разгоряченная толпа поклонников, которые хотели получить автограф. Причем в ход пошли не только листки бумаги, но и денежные купюры, некоторые мужики даже снимали рубашки и просили оставить роспись у них на спине либо груди.

Началась давка, толпа так сжала актрису так, что та едва не задохнулась. По словам Шукшиной, спас ее Александр Панкратов – Черный: он буквально выдернул ее из центра толпы и усадил в машину. Однако толпа принялась раскачивать авто.

С тех пор, говорит Шукшина, она старается не распространяться о своих поездках на Алтай. А в толпе у нее всегда срабатывает инстинкт самосохранения. Поэтому много лет звезда старается обходить стороной большие сборища.