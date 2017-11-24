Мария Шукшина лично подтвердила отцовство своего сына, опубликовав результат теста ДНК

Мария Шукшина лично подтвердила, что отныне она дважды бабушка. Актриса и телеведущая опубликовала на своей страничке результаты ДНК-теста, установившего отцовство недавно рожденного сына Фрейи Зильбер.

Несколько месяцев вокруг семьи актрисы продолжался скандал, связанный с возможным отцовством сына звезды 19-летнего Макара Касаткина. После того, как мать ребенка Анастасия (Фрейя) Зильбер заявила, что отцом является именно Макар, Шукшина договорилась с бывшей избранницей сына о проведении экспертизы ДНК.

Недавно друг семьи Шукшиных Бари Алибасов заявил, что информация об отцовстве Макара была фейком, и сослался при этом на ДНК-тест. Однако Фрейя тут же опровергла его слова в соцсетях.

Чтобы поставить точку в скандале с сыном, Шукшина опубликовала результаты экспертизы. В комментариях она не только признала внука, но и гарантировала выплату алиментов на ребенка в установленном законом порядке. Кроме того, Шукшина написала, что была бы рада воспитывать маленького Марка в своей семье, но только при условии, что Фрейя сама разрешит забрать его.