Вайнона Райдер считает себя женой Киану Ривза уже 26 лет

Голливудская звезда Вайнона Райдер считает, что у нее есть повод так говорить из-за событий, произошедших на съемках легендарного «Дракулы».

Тогда, в 1992 году, актрисе предстояло воплотить на экране сцену свадьбы своей героини с персонажем Киану Ривза. Знаменитый Фрэнсис Форд Коппола, снимавший картину, не стал ограничиваться «киношной» свадьбой. Для пущей достоверности он привел на площадку настоящего румынского священника, который и провел церемонию по всем канонам. А значит, шутливо констатировала Райдер, они с Киану вполне могут считаться супругами еще с того времени.

Сейчас актеры снова вместе появятся на экранах – они снялись в главных ролях в романтической комедии «Как женить холостяка». Недавно в Лос-Анджелесе звезды лично презентовали свой новый фильм и именно там обсудили свой «семейный статус» с журналистами.

После пережитой в 2000-х личной трагедии Киану Ривз долгие годы слывет в Голливуде одиночкой. Папарацци не часто «ловят» его с девушками, а вот о скромности актера и его любви к одиноким прогулкам в Городе ангелов знает практически каждый.