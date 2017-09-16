Дмитрий Тарасов едва не сорвал пресс-конференцию Ольги Бузовой

В конце августа стартует новый телепроект «Замуж за Бузову». По случаю скорой премьеры героиня шоу давала пресс-конференцию в одном из лучших московских ресторанов, которая едва не превратилась в новый скандал для Ольги Бузовой и ее экс-супруга Дмитрия Тарасова.

Когда журналисты уже собрались на мероприятие, вдруг выяснилось, что в «Чайку» приехала не только теледива, но и «локомотивец» Дмитрий Тарасов с семьей. Оказалось, что именно в этот день футболист с женой крестили свою малышку Милану и решили отметить праздник в семейном кругу. Синхронное появление бывших супругов буквально шокировало всех присутствующих.

В окружении Бузовой рассказали, что певица и телеведущая отказалась отменять свою встречу с прессой из-за возможной встречи с бывшим мужем. Она лишь попросила сделать так, чтобы они не встретились во время пребывания в «Чайке». Инсайдеры также возмутились тем фактом, что администрация заведения не предупредила телезвезду, что ее мероприятие совпадает по времени с крестинами в семье ее бывшего, хотя и Ольга, и Дмитрий – их постоянные клиенты.

Злые языки тут же стали строить догадки, что Тарасов мог специально подгадать свой приезд в ресторан, чтобы «проконтролировать», что именно бывшая жена будет говорить об их совместной жизни. Ведь Бузова часто комментирует свое прошлое замужество. А вот Тарасов предпочитает не высказываться публично о жизни с Ольгой.

Но большинство близких к бывшим супругам людей и их фанатов уверены, что недавний визит в «Чайку» стал неприятной неожиданностью для каждого из бывших супругов.