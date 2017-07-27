Пересмотр дела Льва Львова: точка или многоточие?

31 июля нынешнего года Московский областной суд вновь пересмотрел знаменитое и тянущееся много лет дело о коррупции. Бывший замглавы Ленинского района Лев Львов, арестованный за покушение на взятку в 2011 году, с тех пор успевший освободиться из СИЗО, поучаствовать в трех процессах и бежать от приговора, получил четыре года условно.

Львов пополнил собой криминальную хронику, когда в 2011 году пытался получить взятку в миллион долларов от руководителя строительной компании. Застройщик не стал отказываться, но после первого предложения обратился в полицию. Там ему предложили сотрудничество. Дальнейшие переговоры шли под контролем оперативников. В итоге Львов согласился снизить сумму наполовину. Кроме того, предприниматель, по требованию вымогателя, пообещал продать две квартиры с 70-процентной скидкой доверенным лицам Львова из районной администрации. Все эти переговоры были зафиксированы и задокументированы. Арест чиновника состоялся, когда следствие уже имело в своем распоряжении достаточную доказательную базу.

Однако после ареста влиятельные соратники Львова приложили максимум усилий, чтобы развалить дело. В итоге в сентябре 2013 Львов был признан виновным не в коррупции, а в мошенничестве, и вышел на свободу с четырьмя годами условно.

Здесь необходимо добавить, что Ленинский район Московской области в начале «десятых» был неблагополучным: не только Львов, но и многие его коллеги были уличены в коррупции. В 2011 году был арестован глава местной законодательной власти Александр Газейкин. В 2013 году арестовали мэра города Видное Сергея Троицкого и начальника торгового отдела городской администрации Петра Дроздова. Наконец, в 2014 году глава района, Сергей Кошман, был отправлен в отставку по подозрению в нарушении антикоррупционного законодательства.

Мягкий приговор Львову тут же опротестовала Генеральная прокуратура. В областном суде делу вернули изначальную квалификацию, и Львов был приговорен к штрафу в 950 миллионов рублей. Такое решение оспорила уже сторона защиты. Дело вернулось в суд ниже уровнем, и спустя год по нему было вынесено третье решение. Бывший замглавы района получил восемь лет строгого режима со штрафом в сто миллионов рублей. Но этот вердикт не был исполнен: подсудимый не явился на оглашение приговора. Поздне стало известно, что Львов покинул страну.

Между тем адвокат осужденного подготовил очередную апелляцию, которую 31 июля 2018 года рассмотрела судебная коллегия Московского областного суда. Итогом заседания, продлившегося, по отзывам наблюдателей, около десяти минут, стала отмена приговора с реальным восьмилетним сроком. Львову назначили четыре года условно. Его побег от правосудия, который мог бы стать дополнительным отягчающим обстоятельством, просто оставили без внимания.

Правда, остается вероятность, что чрезмерно мягкий приговор будет пересмотрен под давлением Генеральной прокуратуры.