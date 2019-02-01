Медведи и Пауки будут под запретом у Россиян

Минприроды намеревается ввести запрет на содержание: медведей, скорпионов, ядовитых пауков и львов в домашних условиях.

Список жестокого отношения к домашним питомцами пополнили: львы, тигры, пауки, змеи, медведи, скорпионы. В список также вошли определённые виды морских млекопитающих, поскольку для них особо сложно создать условиях комфортного проживания.

«Владелец может оставить питомца у себя, только при условии, что животное приобрели до первого января 2020 года» значиться в документе.

11 февраля этого года в Госдуму поступили предложения ввести запрет «на удаление когтей у кошек». Предложения поддержала Зоя Зотова (депутат Мосгордумы), она сообщила, что процесс удаления когтей у кошек, должен проходить только исходя из медицинских показаний, а не из прихоти владельцев.