Влад Кадони провалился в преисподнюю на съёмках «Дом-2»

Влад Кадони не успел отсмеяться над «больным бубном» участницы «Битвы экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой, как сам вляпался в курьёзную историю на встрече участников проекта «Дом-2».

Во время съёмок участники передачи устроили для своего ведущего самое настоящее испытание. Очертив вокруг Влада круг-оберег из соли, ему было заявлено, что пока он находится в волшебном круге, черные силы над ним не властны. Телеведущий «Дома-2», в свою очередь, решил доказать, что и сам в состоянии справиться с потусторонними кознями. Когда съемки завершились, друзья предупредили Влада, чтобы он не выходил из магического оберега.

Но Кадони пренебрёг советом и, выйдя из круга, провалился в преисподнюю. По крайней мере, так об этом повествовали дальнейшие кадры передачи. Понравилось ли Кадони в аду, зрители, наверное, узнают из следующих выпусков. А пока ему советуют пройти стажировку в высмеянной им «Битве экстрасенсов».