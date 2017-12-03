СМИ: Олег Табаков оставил старших детей без наследства

Сами отпрыски великого мастера утверждают, что узнали об этом от журналистов.

Недавно появилась информация о том, что старшие дети Табакова побывали у нотариуса в Москве, который ознакомил их с завещанием покойного отца. И узнали, что остались без доли в наследстве.

Чтобы подтвердить эти слухи, журналисты «Комсомолки» связались с 58-летним Антоном Табаковым, старшим сыном великого артиста от первого брака. Антон Олегович удивился, услышав о якобы состоявшейся поездке к нотариусу. А также заявил, что никогда не станет распространяться на тему наследства – ведь это сугубо семейное дело.

Многие почитатели искусства Олега Табакова считают, что отсутствие публичных дрязг вокруг наследства делает честь родным ушедшего мастера. Но есть и те, кто говорит, что вопрос о разделе наследстве в принципе излишен. Ведь большую часть своего имущества Табаков при жизни отписал второй жене Марине Зудиной. Напомним, что она родила Олегу Павловичу двух детей – сына Павла, который пошел по стопам отца, и дочь Марию.